محكمة سعودية تقرّر جلسة جديدة لمحاكمة الداعية سلمان العودة في ديسمبر

الخليج 365:

قرّرت محكمة سعودية عقد جلسة جديدة في محاكمة الداعية سلمان العودة في ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة اليوم الأحد التي لم يحضرها الداعية الذي يواجه عقوبة الإعدام، حسبما أفاد نجله.

وكتب عبد الله العودة في حسابه بتويتر “لم يتم إحضار والدي إلى قاعة المحاكمة”، مضيفا “الجلسة المقبلة ستكون في ديسمبر”.

والعودة بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف سبتمبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة قمع استهدفت معارضين في المملكة.

وذكر مقرّبون منه أنّ السعودية طلبت من رجل الدين وآخرين دعم الرياض علنا في خلافها مع قطر المجاورة، لكنه رفض.

والجمعة قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف “نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه”.

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وأضافت أنّ رجل الدين يُحاكم “أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة”.

ولا تعلّق الحكومة السعودية على هذا النوع من القضايا.

وكان النائب العام السعودي قد أرجأ في الثالث من فبراير الماضي جلسة في محاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأوقف العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للازمة مع قطر.

وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم تنظيمات إرهابيّة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وكان مدع عام سعودي طلب الإعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.