سحب ترخيص محامية لقيامها بهذه الافعال…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت اللجنة القضائية لمراقبة توثيقات المحامين بالخرطوم المنعقدة بمجمع محكمة الاستئناف بالخرطوم برئاسة القاضى حسن خلف الله وعضوية قاضيان وخمسة محامين قرارا بسحب توثيق نهائيا من المحامية ” أ.م.م” لإبرامها عقدين لبيع 10 بصات سفرية كانت تخص موكلها إلى خصمه دون الرجوع إليه، قالت اللجنة في قرارها أن الوقائع تتلخص في أنه بتاريخ 26 يناير 2019 م تقدم الشاكي أحمد التوم بشكوى إلى لجنة التوثيقات الولائية بالخرطوم ضد المحامية والموثقة بأنها في شهر أغسطس عام 2015م أصدرت المشكو ضدها عقد بيع نهائي بين الطرف أول “متنازل” وبين الشاكي أحمد التوم”متنازل إليه”عن اسم العمل(مشروع بختان السياحي للنقل) مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وقدم العقد مستند اتهام “1” ووقع الطرفان على العقد والشهود واعتُمد العقد بواسطة المشكو ضدها ومن دون إلغاء التوثيق أعلاه فإن المشكو ضدها قامت بعمل عقد بيع ثانٍ بالرقم م-14-2015م 2 في ذات موضوع العقد الأول وهواسم العمل المشار إليه “مشروع بختان” في العقد الأول من ذات الشخص عامر عبد الحفيظ إلى اسم عمل (شركة إخوان العالمية) وكلا العقدين لم تقدمها المشكو ضدها إلى الجهاز القومي للاستثمار ولا للجنة مراقبة التوثيقات ضمن أعمالها للمراجعة والمشكو ضدها عند ردها أقرت بصدور العقدين منها وعن عدم تقديمهما للجنة التوثيقات قالت أن الشاكي فشل في دفع المقابل للبائع وبقيام اللجنة بسؤال الشاكي والشهود ققرت اللجنة أن المشكو ضدَّها وقعت في مخالفات عديدة لقواعد التوثيقات وضوابطها أولها عدم إلغاءها العقد الأول رغم توقيع جميع الاطراف عليه ولا قامت بإخطار الشاكي بأنها قد ألغته بواسطة الطرف الثاني بل قالت أن العقد يعتبر لاغيا لعدم سداد المقابل بالرغم من أن الجميع وقعوا عليه واعتمدته هي، وأن العقد الثانى قامت فيه بسوء نية ببيع إلى شركة بختان والتي قام زوجها بالتوسط في البيع وعليه قررت اللجنة سحب سلطة الترخيص من المشكو ضدها نهائيا.