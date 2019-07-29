المؤتمر الدستوري والمجلس التشريعي.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حيث تم الاتفاق على قيام مجلس تشريعي خلال الفترة الانتقالية ليستكمل البناء الدستوري بجانب مجلسي السيادة والوزراء فإن مثل هذا المجلس رغم إنه سابقة لم تحدث من قبل إلا أنه أصبح ضرورياً جداً لعدة أسباب..

السبب الأول أنه لطول الفترة الانتقالية لثلاث سنوات بعكس الفترا ت السابقة عقب ثورة أكتوبر 1964 التي لم تتعدَ بضعة أشهر وما بعد انتفاضة أبريل 1985 لم تتعدَ عاماً واحداً فيصبح من الضروري هذا المجلس التشريعي لثلاثة أعوام ونيف إذا أضفنا الستة أشهر لتحقيق السلام.. هذا المجلس ضروري لمراقبة الحكومة إذ ليس من اختصاص مجلس السيادة مراقبتها.

ثم هناك الموازنة العامة تحتاج لمن يراجعها ويجيزها فهي كقانون تشكل سياسة الدولة الاقتصادية سيما أن قضية الاقتصاد ومعايش الناس وقضايا الفقر والتضخم والعطالة والركود والانتعاش الاقتصادي وحسن توظيف الموارد والضبط المالي ومراقبة الفساد المؤسسي وتحسين المناخ الاستثماري والتوزيع العادل للثروة بين المركز والأقاليم المهمشة من أولويات الثورة التي أشعلها الغضب من النظام السابق الذي فشل تماماً في معالجة هذه القضايا حيث تستدعي مشاركة أكثر من عشرين وزيراً يشكلون الحكومة الانتقالية.. وعليه يصبح من الضروري أن يسهم أعضاء المجلس التشريعي في المشاركة في قضايا الاقتصاد وتوجيه الحكومة في هذا الشأن فثلاثمائة عضو يمثلون كل القوى السياسية وألوان الطيف السياسي بتعدد أفكارهم وخبراتهم الاقتصادية وتنوع أهل الكسب والصنائع والمهن والمجتمع المدني لا شك سيقومون بدور مفيد..

ثم هناك أسباب وقضايا جوهرية وحيوية تستدعي وجود هذا المجلس التشريعي منها مناقشة القوانين السابقة خاصة القوانين المقيدة للحريات وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها التي خربها النظام السابق وقانون الانتخابات وأي قوانين وتشريعات تطرحها الحكومة لإجازتها مع مجلس السيادة.. ذلك أنني على قناعة أن ترك التشريع فقط لمجلس الوزراء مع مجلس السيادة كما حدث عقب انتفاضة أبريل 1985 يحتاج لمزيد من الآراء والأفكار فثلاثون عاماً من التخريب الممنهج الذي مارسه نظام الإنقاذ لا بد أن تشارك في إصلاحه كل القوى الفكرية والسياسية التي ستشكل المجلس التشريعي بالتوافق المطلوب..

وحيث أن فترة الانتقال من أهم أهدافها إعداد البلاد لمرحلة جديدة تتجاوز مرارات الماضي وأخطائه تتهيأ فيها بلادنا لمرحلة جديدة نؤسس فيها قواعد صلبة من أجل النهضة المرجوة وتحسين المناخ السياسي بشكل جيد ومتقدم عبر إعادة الثقة المفقودة بين جميع المكونات السياسية حتى نحقق أهداف الثورة في تكريس الحرية والسلام والعدالة ومن ثم ممارسة ديمقراطية حقيقية وحكم راشد ننهي بها تلك الدورة السياسية الخبيثة فإن من أهم أسباب وجود مجلس تشريعي يضم كافة القوى السياسية سيمكنهم جميعاً من التواصل والحوار الحقيقي ليس كحوار الوثبة الفاشل الذي ادعاه النظام السابق حيث أن النواب سيتواجدون ويلتقون يومياً داخل قاعة المجلس وردهاته الأمر الذي سيقربهم فكرياً ويعيد الثقة بينهم ويزيل الخوف المتبادل الذي كان سمة الماضي الذي كرس التباعد والتباغض والصراعات المقيتة.

لكل ذلك أرى أن نجمع بين فكرتي المجلس التشريعي والمؤتمر الدستوري المقترح فنعد لهما إعداداً جيداً خلال الثلاثة أشهر المقترحة لتكوين المجلس التشريعي ليصبحا معاً هو المائدة المستديرة الدائمة خلال الثلاثة أعوام فنحقق بذلك ما نصبو إليه في فترة الانتقال.. أرجو أن ينال هذه الاقتراح القبول.