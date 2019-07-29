الإصابة بآفة “الفأر” يمنع المزارعين من دخول أراضيهم الزراعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منعت أعداد ضخمة لآفة “الفأر” منتجين بولاية القضارف “شرق السودان” من دخول أراضيهم الزراعية لبدء موسم الانتاج.

وقال مزارعون إن “الفار” متواجد بأعداد يصعب معها العمل والزراعة، فيما أشاروا إلى أن معدلات الأمطار ليست مناسبة للزراعة، وطالب نائب رئيس اتحاد مزارعي القضارف المحلول عبد المجيد علي التوم، بتدخل عاجل من قبل وقاية النباتات الاتحادية والولائية خاصة في المنطقة الشمالية التي تمثل الرقعة الزراعية الأعلى في البلاد.

ورأى التوم انه وفي حال هطلت أمطار وتمكن المزارعين من بذر البذور فإن “الفأر” سيقضي عليها، وشدد التوم في حديثه لـ(باج نيوز) “الأحد” بضرورة مكافحة الآفة ليتمكن المزارعين من تحضير الأرض وبدء موسم الزراعة.

من جهة ثانية كشف نائب رئيس مزراعي القضارف عن شح الوقود في المنطقة الجنوبية، ونوه إلى أن المنطقة شهدت معدلات أمطار مناسبة مكنت المنتجين من بداية الزراعة، بيد أنه عاد وأشار إلى أن شح الوقود سيحول دون إكمال مرحلة تأسيس المحاصيل.

وأضاف “على الجهات المختصة أن تعمل على توفير الوقود بصورة عاجلة حتى لا تلحق المنطقة بمناطق أخرى خرجت من دائرة الإنتاج”.

ورأى أن التأخير ليس في مصلحة المزارعين لأن المنطقة وعرة ومن الصعوبة وصول الوقود لها في ظل تصاعد هطول الأمطار، ودعا عبد المجيد التوم شركات التأمين للقيام بزيارات ميدانية والاستعداد لتعويض المزارعين، وأردف “تأخذ الشركات أموالاً طائلة بلا مقابل والآن جاء دورها لرد تلك الأموال للمزارعين”.