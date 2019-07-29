تكليف لجنة لدراسة رسوم المدارس الخاصة بالخرطوم…

الخليج 365:

وجه والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بتكوين لجنة عاجلة تضم عددا من الكفاءات التربوية كجهة محايدة بالإضافة لاتحاد أصحاب المدراس الخاصة وممثلين لوزارة التربية والتعليم بالولاية لوضع حلول عاجلة وجذرية لرسوم التعليم الخاص والأجنبي وذلك بعد الشكاوى المتكررة من أولياء أمور الطلاب من الزيادات المضطردة لرسوم التعليم الخاص والأجنبي.

وأشار الوالي خلال لقائه اليوم بمكتبه برؤساء القطاعات والشعب باتحاد المدارس الخاصة بحضور الأستاذ عبد الله محمد نصر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ومدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة وممثلين لأولياء الأمور، أشار لأهمية أن تكون الزيادات مناسبة مع الظروف الاقتصادية لأسر الطلاب.

وأكد عابدون اهتمام ولايته المتعاظم بتطوير البيئة التعليمية بالولاية وتوفير الاحتياجات اللوجستية والفنية و تدريب العاملين في الحقل التعليمي.

وأمن الوالي على أن التعليم الخاص يعمل بشراكة مستمرة مع مؤسسات الولاية بالدفع بالتعليم وزيادة نسبة التحصيل الأكاديمي لطلاب الولاية.

من جانبهم عبر عدد من ممثلي اتحاد المدارس الخاصة والأجنبية تفهمهم لمسؤوليات قيادة الولاية تجاه المواطن، مؤكدين استعداهم للتعاون مع اللجنة المعنية والدفع بمسيرة التعليم، مشيرين للزيادات الكبيرة في نفقات تشغيل المدارس الخاصة. المادة السابقة لجنةالتحقيقات في فض الاعتصام.. وضع النقاط على الحروف… المقالة القادمة الإصابة بآفة “الفأر” يمنع المزارعين من دخول أراضيهم الزراعية

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