نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون بين البلدين

بحث رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، مساء اليوم الأحد، مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الأمنية والاقتصادية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقبل اليوم، في مكتبه بأورشليم، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين إسرائيل واليونان".

وأضاف البيان بأن "اللقاء بحث سبل الدفع بمشروع أنبوب الغاز (إيست-ميد) الذي سيمتد بين إسرائيل وأوروبا قدما".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، مع نظيره اليوناني دندياس، تعزيز العلاقات الثنائية والأمنية بين البلدين.

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، "التقيت بوزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس دندياس، وتحدثت معه حول التهديدات الإقليمية للأمن اليوناني والقبرصي".

وأضاف كاتس "وبحث اللقاء تقوية العلاقات الأمنية، وفي مجال الطاقة والاقتصاد والابتكار بين البلدين".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أنه "تم استقبال الوزير دندياس من نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقر الخارجية الإسرائيلية، كما اجتمع الوزير دندياس مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقر الرئاسة الإسرائيلية".

ويشمل مشروع الغاز "إيست-ميد" إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلو متر من حقل الغاز شرقي البحر المتوسط حتى جنوب اليونان، وكذلك أنبوبا بريا بطول 600 كيلو متر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب قائمة من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا أيضا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.