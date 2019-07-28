تونس تعلن موعد بدء الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الخميس القادم، هو موعد بدء قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر أسبوعاً واحداً.
وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح له اليوم الأحد، أن الهيئة اختارت يوم 15 سبتمبر القادم، من ضمن تواريخ أخرى لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
يذكر أن الهيئة حددت تاريخ 17 نوفمبر موعداً للانتخابات الرئاسية، و6 أكتوبر موعداً للتشريعية.
غير أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يوماً، وهي المدة التي يحددها الدستور في الفصل 84 التي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة البلاد مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد.
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