المالكي ينفي مزاعم الحوثيين باستهداف مطار نجران

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف العربي أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية. وقال المالكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي حاولت استهداف نجران.

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