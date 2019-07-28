نجل الفريق اول”هاشم عبد المطلب” قائد المحاولة الانقلابية يكشف عن تفاصيل جديدة عن والده وطلباته في معتقله

قال محمد هاشم عبدالمطلب نجل رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، إن والده منذ دخوله القوات المسلحة لم يعد له أي انتماء تنظيمي ، مشيرًا إلى أنه انتمى للتنظيم الاسلامي في فترة سابقة من حياته، مضيفاً بأن حديثه مجتزأ من سياقه بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

وأشار محمد في حديث ل”تاسيتي نيوز” إلى أن والده محتجز بمقر يتبع للاستخبارات العسكرية بناحية الخرطوم شرق، كاشفا عن مكالمته لهم مرتين على مدار اليوم، كما أرسلوا له ملابس وأدوية مبينا أنه يعاني من الضغط.

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وكشف محمد عن أنه وأشقائه كانوا حضوراً في الاعتصام وكل مراحل الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.

وكان :محمد هاشم عبد المطلب” قد قال في تَسجيلٍ صَوتي سابق، أنّ والده كان قد جهّز البيان الأول للمُحاولة الانقلابية، تمهيداً لإذاعته عقب نجاحها، ونوّه إلى أنّ البيان الذي أذاعه المجلس العسكري ناقصاً وتم عَمَل مُونتاج له،.

مؤكدا أنّ البيان تمّ تصويره بمنزلهم، ونقله إلى ذاكرة خارجية في عدة “فلاشات”، وشَدّدَ على أنّ المُحَاولَة قَديمة عقب فض اعتصام القيادة العامّة، موضحا أنّ والده تَراجع عن الانقلاب قَبل تَنفيذه حقناً للدماء، وقال: “طَلب مني والدي تَحطيم الفلاش الذي عليه البيان” وأنّه احتفظ بِهِ، نافياً إنتماء والده إلى التيار الإسلامي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)