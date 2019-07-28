الحرية والتغيير تعلن عن توافق مع العسكري حول الحصانة المطلقة

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن توافق بينها والمجلس العسكري الإنتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مبينة أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالبلاد.
وقال ساطع الحاج عضو القيادي بقوى الحرية والتغيير وفد التفاوض في اللجان الفنية في تصريح بحسب (smc) إن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الإتفاق على الإعلان الدستوري.
وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيراً إلى جدية الطرفين لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق مسيرة إستكمال أهداف الثورة السودانية، موضحاً عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفاً عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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