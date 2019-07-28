كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة عليا لرفع الحظر عن العائدين من إسرائيل تضم الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

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وقالت المصادر بحسب (smc) إن اللجنة كوّنت لمعالجة مشكلة العائدين من إسرائيل، وتتكون من شرطة الأنتربول والجوازات وممثل لجهاز الأمن، مشيراً إلى وجود توجيهات برفع الحظر عن العائدين من إسرائيل عدا من يثبت ممارسته أنشطة إستخبارية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية درجت على رفع الحظر عن اي عائد بصورة فردية بحسب الطلبات المقدمة.

وأشارت المصادر الى المخاطر والمعاناة التي يواجهها المهاجرون لإسرائيل والتعامل القاسي والعنصري الذي يجدونه هناك ومحاولات إستغلالهم للعمل ضد البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)