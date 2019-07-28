بالفيديو : أعلن عن وصوله يوم السبت .. الوزير جادين يكشف عن اتصالات بينه وبين الفريق حميدتي والحركات المسلحة قبل أيام من الإطاحة بالمخلوع

كشف الناشط السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بالوزير (جادين) – كشف عن اتصالات تمت بينه وبين الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في السادس من أبريل الماضي والعاشر منه موضحاً بأن الاتصالات تناولت الأوضاع الجارية خلال فترة الاعتصام التي توجت بالإطاحة بالرئيس المخلوع.

وأوضح جادين بأن عودته للسودان ستكون يوم السبت الموافق الثالث من أغسطس ، كاشفاً عن ترتيبات لإقامة فعالية كبرى بالساحة الخضراء أطلق عليها (يوم الاعتذار للجنوبيين) ، موضحاً بأنه يوم للتسامح والتحابب بين السودانيين .

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وذكر جادين بأن تواصله مع الثوار ودعم الثورة من الخارج كان مستمراً خلال فترة الحراك ،مشيراً إلى أنه أول من قام بتسيير قافلة لدعم أسر الشهداء كما قام بإرسال مبالغ مالية دعماً للحراك من خلال تبرعاته لتجمع السودانيين بسويسرا كما أنه أول من تواصل مع الدعم السريع والحركات المسلحة.

الخرطوم (الخرطوم أخبار الخليج 365)