تجمع المحاسبين ينفذ وقفة لتصحيح المسار لدعم مدنية الدولة

نفذ تجمع المحاسبين المهنيين السودانيين وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مقر وحدة الدراسات المحاسبية بحضور عدد غفير من المحاسبين والمراجعين القانونيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج إن الوقفة تجيء تأكيداً على دور تجمع المهنيين في تعزيز دور المحاسبين والمراجعين القانونيين بكل مؤسسات الدولة العامة والخاصة تأكيداً للشفافية فيما يتعلق بالمال العام .

Advertisements

وأضاف أنهم يعولون على تجمع المحاسبين السودانيين والقانونيين في تعزيز مدنية الدولة فيما يتعلق بمراجعة المال العام وأوجه الصرف وعلى تأكيد دور المراجعة العامة في الاستقلالية والمهنية والشفافية، تبعاً لذلك لا بد أن يكون هناك إصلاح للنظام المالي في السودان لمحاربة الفساد .

ولفت التاج بحسب سونا – لتطلع تجمع المهنيين السودانيين لوطن يتشاركه الجميع تعلو فيه سيادة القانون ودولة المؤسسات، لافتاً لضرورة أن تحذو المؤسسات العامة هذه الوقفات لسحب الثقة عن دولة التمكين لمصلحة الوطن لإعلاء مبدأ المساءلة والنزاهة.

من جانبة أكد هيثم خالد عمر من تجمع المحاسبين أن الوقفة تجيء رغبة في الإصلاح وتصحيح المسار لمهنة المحاسبة والمراجعة مما يعني تصحيح مهنة كاملة، مضيفاً أنهم يصبون لإعادة هيكلة مجلس تنظيم مهنة المحاسبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)