موظفو بنوك : تذبذب وتراجع في التغذية بالصرافات الآلية

رصدت جولة صحفية أمس، خلو عدد كبير من الصرافات من الكاش فضلاً عن تحويل الرصيد بشارعي القصر والسيد عبد الرحمن. علاوة على إغلاق عدد مقدر من الصرافات لأبوابها أمام الجمهور ومنها صراف بنك أم درمان الوطني فرع شارع جامعة السودان وفرع القصر والإستاد.

وأجمع عدد من موظفي البنوك بحسب صحيفة (السوداني) أمس، على أن هناك تذبذباً في التغذية بعد أن تحسن الوضع بعد الإطاحة بالنظام، نافين معرفتهم بأسباب ذلك، مشيرين إلى أن أزمة السيولة تراوح مكانها، نافين حدوث زيادة في سقف السحب.

وقال موظف ببنك النيل الأزرق المشرق فرع شارع البلدية بحسب (السوداني) أمس، إن هناك تذبذباً في تغذية الصرافات هذ الأيام نتيجة تراجع كمية الكاش لتغذية الصرافات خاصة نهاية كل شهر ويفضل الصرف نقداً للمرتبات لكافة المؤسسات.

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وأضاف أن السحب عبر الصراف الآلي يبلغ في حده الأقصى ألفَي جنيه، أما داخل البنك حسب وفرة السيولة، وأشار إلى أن الصرافات التي لم يتم تغذيتها لفترة نتيجة لمشاكل فنية وإلى الآن هناك صرافات لم تمنح لها فرصة التغذية، وأشار أن تغذيتهم للصرافات في وقت سابق بمبلغ (800-900) ألف جنيه وحالياً تراجعت إلى (700) ألف جنيه، مؤكداً استمرار خدمة تحويل الرصيد.

وأضاف موظف بأحد البنوك بشارع القصر أن الصراف لم تتم تغذيته منذ فترة، موضحاً أن المبالغ التي يتم استلامها من البنك المركزي ضعيفة وأنهم استلموا أول أمس مبلغ (300) ألف جنيه والسحب (2000) جنيه من الصراف، ولفت إلى أن أغلب الصرافات التي كانت تغذي بصورة يومية حالياً تراجعت إلى التغذية يوم بعد يوم، وقال إن هناك بنوكاً تصرف من داخل البنك بالشيك بالإضافة إلى خدمة تحويل الرصيد (300) جنيه، وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية بالبنك المركزي في الفترة الماضية انعكست على تذبذب تغذية الصرافات وتوقفت فترة نتيجة لمشاكل فنية.

وأوضح أن التغذية حالياً صارت متذبذبة وفي وقت متأخر من اليوم ببعض الصرافات، ولفت إلى أن الوضع غير واضح حالياً بالصرافات.

وأشار موظف بأحد البنوك بشارع البلدية لـ(السوداني) أمس، إلى أن تغذية الصراف بالبنك صارت غير يومية حالياً نتيجة لصرف المرتبات قلت مبالغ الصرافات، وأشار إلى أن تكدس المواطنين نتيجة عدم تغذية بعض الصرافات خاصة الصرافات التي تغذى في الفترة المسائية عن الأخرى التي لم تغذَّ نهائياً ومنذ فترة والسحب من الصراف الآلي يبلغ ألفَي جنيه، موضحاً: في وقت سابق الصرافات كانت تغذي في اليوم مرتين وبأكثر من بطاقة حالياً صار الوضع غير التغذية بالمساء ومرة في اليوم ومتذبذبة وكمية المبالغ ضعيفة لا تغطي الصف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)