مقتل 30 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

قال مصدر أمني لرويترز إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون من جماعة بوكو حرام قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في إطلاق نار خلال جنازة بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا يوم السبت.

وتعد ولاية بورنو معقل جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا المنشق عنها.

وتشن بوكو حرام هجمات منذ نحو عشرة أعوام وقتلت الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.