قال رئيس الوفد الصيني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران، إن كل الأطراف الموقعة على الاتفاق ترغب في الحفاظ عليه، وتعارض بشدة قرار واشنطن بإعادة فرض العقوبات على طهران من جانب واحد.
واجتمعت الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران، لإجراء محادثات طارئة في فيينا وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب في الشهر الماضي، بما شمل مواجهات بحرية وانتهاك طهران للاتفاق.
وقال رئيس إدارة ضبط التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ، للصحافيين بعد الاجتماع "عبرت كل الأطراف عن التزامها بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي والاستمرار في تنفيذها بطريقة متوازنة".
وأضاف "عبرت كل الأطراف عن معارضتها القوية لقيام الولايات المتحدة من جانب واحد بفرض العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: كل الأطراف تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.