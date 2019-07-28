لماذا غادر حميدتي إلى القاهرة بعد يوم واحد من زيارته لجوبا؟

يتوجه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين سيجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لحميدتي لمصر، ولثالث مسؤول سوداني رفيع المستوى خلال شهرين، فقد سبق أن زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان القاهرة، في مايو الماضي والتقى السيسي.

كما قام رئيس أركان الجيش السوداني -الموقوف حالياً بتهمة تدبير محاولة انقلاب بالبلاد- هاشم عبد المطلب أحمد بابكر بزيارة للقاهرة والتقى خلالها السيسي في 17 يوليو الجاري. وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة -بحسب مصدر عسكري سوداني رفض ذكر اسمه – بعيد ساعات من عودته من جوبا، في زيارة استمرت ليومين، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت وممثلين عن الحركة الشعبية شمال.

وقالت مصادر صحافية بحسب (الانتباهة أون لاين) إنه من المرجح أن يطلع حميدتي، السيسي، على تفاصيل توقيع اتفاق سلام شامل مع جنوب السودان، كما ستجري مناقشة ملفات كثيرة أهمها ترتيب الأوضاع داخل السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)