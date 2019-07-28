البرهان يمنح سفيرة زيمبابوي وسام النيلين من الطبقة الأولى

منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد، سفيرة دولة زيمبابوى بالسودان، هيلدا سوكا مافودزى، وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديراً لدورها في تطوير العلاقات بين البلدين.

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واستقبل رئيس المجلس العسكري، يوم الأحد، في مكتبه بالقصر الجمهورى، السفيرة هيلدا، بمناسبة انتهاء فترة عملها. وتناول اللقاء بحسب السفيرة، مستوى العلاقات الثنائية بين السودان وزيمبابوي وسبل تطويرها.

وعبرت السفيرة في حديثها عقب اللقاء،بحسب الشروق – عن شكرها وامتنانها للسودان حكومة وشعباً على التعاون الذي وجدته طيلة فترة عملها بالسودان، وعبرت عن سعادتها بتكريمها من رئيس المجلس العسكري، كما شكرت وزارة الخارجية لوقفتها بجانبها وتيسير مهمتها في السودان، معبرة عن أمنياتها للسودان بمستقبل مزدهر يسود فيه السلام والتنمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)