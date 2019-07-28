ديوان الحكم الاتحادي يوجه بإشراك الإدارة الأهلية في الحكم

أكد الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي، صديق جمعة باب الخير، يوم الأحد، ضرورة إشراك الإدارة الأهلية في مستويات الحكم المحلي، متعهداً بحلحلة كل القضايا والمعوقات، والاهتمام بمشاريع التنمية المستدامة ومواصلتها بولاية نهر النيل.

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واطمأن الأمين العام خلال لقائه بمكتبه، يوم الأحد، والي نهر النيل المكلف، اللواء عبدالمحمود حماد،بحسب الشروق – على الوضع الاقتصادي والأمني وأمر الإنتاج بالولاية، داعياً للاهتمام بالإنتاج الزراعي بإنجاح هذا الموسم .

وبحث اللقاء عدداً من القضايا العالقة، وعلى رأسها معاش المواطنين وتوفير السلع الضرورية وتذليل المعوقات كافة، والاهتمام بمتابعة انسياب السلع الضرورية للمواطنين من مشتقات بترولية والدقيق والقمح، والجهود المبذولة من حكومة الولاية لتوفير الخدمات الأساسية لمواطني الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)