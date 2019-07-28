المجلس العسكري ينتقد وجود الأفندية وإهمال الزراعة ويؤكد دعم التدريب المهني

أكد المجلس العسكري الانتقالي على أهمية خروج الحكومة السودانية من القطاع التجاري والاكتفاء بوضع مظلة للعمل عبر الخطط والاستراتيجيات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري اللواء ركن إبراهيم جابر “لاتوجد دولة تتاجر” متسائلاً عن سبب مشاركة الحكومة في الشركات الخاصة خاصةً أنه ليس عملها.

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وشدد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمبادرة أصحاب العمل السوداني (نحو الاصلاح الاقتصادي في مرحلة الانتقال) باتحاد الغرف التجارية) اليوم “الأحد” على ضرورة توفير الدولة الاستراتيجيات وليس الدخول والعمل في التجارة مع خلق وظائف للشباب تجنباً لهجرة الشباب عبر البحار إلى الدول الأوروبية.

وقطع جابر بأن البلاد تمتلك موارد وإمكانيات تجعلها في مصاف الدول العظمى منتقداً مشاركة الأجانب في العمل الخاص بالسودان.

ولفت إلى ضرورة وضع رؤية كلية وشفافة، والتفكير بعقل جمعي، وتحليل الدواعم الاقتصادية من القاع لحل قضايا الاقتصاد السوداني وقطع جابر بقيادة الشعب السوداني إلى السعادة وتحقيق الرفاهية وجاهزيته لقبول المقترحات العلمية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الأمم تنهض برؤوس الأموال، وأكد على توفر الإمكانيات والمواد الخام بالسودان ، ونوه لأهمية التدريب المهني لتخريج الأيدي العاملة والفنيين المهرة، و انتقد وجود الآف الأفدنة بدون زراعة ( بور) ، واستهجن استيراد القمح بمبلغ (2) مليون دولار سنوياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)