بعثة الخرطوم تواصل خطة الإرشاد لحجاج الولاية

التاريخ: 28-يوليو-2019
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أكدت بعثة ولاية الخرطوم بالمملكة العربية السعودية تواصل خطة الإرشاد والتوجيه لحجاج ولاية الخرطوم بتنفيذ المحاضرات والندوات بمقر إسكان الحجاج .
ونفذت بعثة الإرشاد صباح اليوم الأحد بمقر بعثة الولاية ببرج بركة الأصيل بالعزيزية مكتب الخدمة الميدانية ١٢٧ محاضرتين الأولى بعنوان الإخلاص والإتباع في الحج قدمها الشيخ د. الشامي عثمان أحمد بحسب سونا .
فيما قدم الشيخ د. مروان محمد أبوبكر المحاضرة الثانية بعنوان معالم عن الحج سرداً من خلال المحاضرتين معالم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في الحج نصحاً فيهما الحجاج ضيوف الرحمن بضرورة جني صالح الأعمال حتى ينالوا الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة .
وعقب الشيخ تاج الدين طه عن المحاضرتين ورد على الأسئلة والاستفسارات من الحجاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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