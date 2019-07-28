الأرصاد تتوقع هطول أمطار في جميع أنحاء السودان

التاريخ: 28-يوليو-2019
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة لمتوسطة في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من يوم الأحد وحتى الرابع من شهر أغسطس المقبل سبب تقدم الفاصل المداري شمالاً ليصل أقصى شمالي البلاد.
وقال رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة أبوالقاسم إبراهيم إدريس، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن الأرصاد تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في الأجزاء الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد وأمطار متوسطة إلى غزيرة في الأواسط وخفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الواقعة في الشمال الشرقي وشمال البلاد، متوقعاً تأثر الولايات الشمالية والوسطى برياح نشطة وغبار مثار.
وحذر إدريس إن هذه الأمطار يمكن أن تتسبب في حدوث جريان عالٍ، مناشداً المواطنين توخي الحيطة والحذر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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