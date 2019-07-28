محكمة بنغلادش تأمر بحظر 14 شركة حليب مبستر لمدة 5 أسابيع

أمرت هيئة المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم الأحد الوكالات الحكومية بالتوقف عن إنتاج وتوزيع وبيع وشراء واستهلاك الحليب المبستر لـ 14 شركة على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة بسبب وجود المنظفات والمضادات الحيوية في منتجاتها.

وأصدرت هيئة العدل سيد رفعت أحمد والقاضي محمد إقبال كبير ليتون الأمر بناءً على عريضة قضائية قدمها محامي المحكمة العليا كقاضاة للمصالح العامة مع المحكمة بعد تقارير وسائل الإعلام المحلية التي توصلت إلى وجود مضادات حيوية موجهة للبشر، والمنظفات في الحليب المعبأة ومنتجات الألبان من تلك الشركات.

كما أصدرت المحكمة أيضًا قاعدة تطلب من الشركات توضيح سبب عدم اعتبار وجود المضادات الحيوية والرصاص في اللبن المبستر غير قانوني وغير دستوري.

ووفقًا لحكم المحكمة، يتعين على الشركات المنتجة للحليب المسجلة وفقًا لمعايير بنغلاديش واختبارها (BSTI)، وهي وكالة حكومية، تقديم تقرير إلى المحكمة في 25 أغسطس.

وفي الشهر الماضي، وجد الباحثون في جامعة داكا الرائدة في بنغلاديش وجود مضادات حيوية مخصصة للبشر والرصاص والمنظفات في الحليب المعبأ ومنتجات الألبان في بعض العلامات التجارية الرائدة في مجال الحليب في البلاد.