سوريا: انفجار قنبلة يقتل شخصًا واحدًا ويصيب 16 في عفرين

قُتل مدني واحد على الأقل وأصيب 16 آخرون اليوم الأحد عندما انفجرت دراجة نارية محملة بالقنابل في عفرين، شمال غرب سوريا.

ونُفذ الهجوم بواسطة دراجة نارية محملة بالقنابل تم تفجيرها في وسط مدينة عفرين، وفقًا لمصادر أمنية محلية.

وتسبب الوقود المنتشر حولها في اندلاع حريق بعد الانفجار.

شن حزب العمال الكردستاني - المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - حملة إرهابية ضد تركيا لأكثر من 30 عامًا، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40.000 شخص.

