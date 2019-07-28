القوات الأمريكية تقوم بدوريات في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود التركية

حملت مركبات مدرعة القوات الأمريكية والتي تقوم بدوريات في مدينة رأس العين والمناطق المحيطة بها في محافظة الحسكة السورية على الحدود مع تركيا.
وأعلنت دمشق في وقتٍ سابق يوم الجمعة، أنها سترفض أي اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة لإقامة "منطقة أمنية" في شمال سوريا بمثابة انتهاك لسيادة البلاد.
وأعلنت دمشق في وقتٍ سابق يوم الجمعة، أنها سترفض أي اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة لإقامة "منطقة أمنية" في شمال سوريا بمثابة انتهاك لسيادة البلاد.
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