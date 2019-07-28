حملت مركبات مدرعة القوات الأمريكية والتي تقوم بدوريات في مدينة رأس العين والمناطق المحيطة بها في محافظة الحسكة السورية على الحدود مع تركيا. وأعلنت دمشق في وقتٍ سابق يوم الجمعة، أنها سترفض أي اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة لإقامة "منطقة أمنية" في شمال سوريا بمثابة انتهاك لسيادة البلاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأمريكية تقوم بدوريات في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.