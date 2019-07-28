وزارة النفط: المواد البترولية تكفي حاجة البلاد لعدة أشهر

أكدت وزارة النفط والغاز أن المخزون من المواد البترولية يكفي لاشهر، وأن عمليات الاستيراد تسير بصورة طبيعية دون أي عوائق.

وقال وكيل الوزارة علي عبد الرحمن، في تصريحات لــ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، لاتوجد اية اشكالية في الامداد النفطي بالبلاد، وأن الوقود متوفر بكميات تغطي حاجة البلاد.

واشار ألى ان الوزارة وضعت كل الترتيبات اللازمة لتجنب ازمة الوقود خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وأن العمل بمصفاة الخرطوم يسير بصورة طبيعية.