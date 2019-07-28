البرهان يستقبل سفيرة زيمبابوي ويمنحها وسام "النيلين"

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهورى اليوم، سفيرة دولة زيمبابوى بالسودان السفيرة (هيلدا سوكا مافودزى) بمناسبة انتهاء فترة عملها. حيث منحها سيادته، وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا لدورها في تطوير العلاقات بين السودان وزيمبابوي. وأوضحت السفيره (هيلدا) في تصريح صحفي، أن لقائها برئيس المجلس العسكري تناول مستوى العلاقات الثنائية بين السودان وزيمبابوي وسبل تطويرها. وعبرت السفيرة عن شكرها وامتنانها للسودان حكومة وشعبا على التعاون الذي وجدته طيلة فترة عملها بالسودان. وعبرت السفيرة عن سعادتها بتكريمها من رئيس المجلس العسكري بمنحها وسام النيلين من الطبقة الأولى، كما شكرت وزارة الخارجية لوقفتها بجانبها وتيسير مهمتها في السودان، معبرة عن أمنياتها للسودان بمستقبل مزدهر يسود فيه السلام والتنمية.

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