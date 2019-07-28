حريق ميداني يصيب 68 فرداً في ساكسونيا السفلى بألمانيا

كما ذكرت الشرطة المحلية أن الحريق أشعل من حصادة في حقل في بلدة كروكسهافن مساء السبت وتم إجلاء حوالي 1800 شخص بالقرب منهم 300 سائح.
وأصيب ما مجموعه 68 شخصًا واستنشق الكثير منهم دخانًا كثيفًا.
وتم نقل سبعة من المصابين إلى المستشفى لكن لم يتعرض أي منهم للخطر.
وقد أرسلت الحكومة المحلية حوالي 200 من عمال الطوارئ وتم احتواء الحريق.
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