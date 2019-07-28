"زعيم المعارضة الروسية في المستشفى لإصابته بـ "الحساسية

قالت متحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية "اليكسي نافالني" الذي يقضي حاليا عقوبة في السجن لدعوته لاحتجاجات غير مصرح بها، أدخل المستشفى بعد تعرضه لحساسية حادة اليوم الاحد.

وسجن "نافالني" هذا الأسبوع لمدة 30 يومًا لدعوته للقيام بمسيرة غير مصرح بها للاحتجاج على استبعاد العديد من مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول السلطات إن المرشحين المعارضين مُنعوا لأنهم فشلوا في جمع ما يكفي من التواقيع الحقيقية التي تدعمهم.

واعتقلت الشرطة أكثر من 1000 شخص في العاصمة الروسية في مسيرة يوم السبت في واحدة من أكبر حملات القمع في السنوات الأخيرة ضد المعارضة.

وكتبت "كيرا يارميش" المتحدثة باسم نافالني على موقع تويتر: "أنه نقل إلى المستشفى صباح اليوم الأحد "بتورم حاد في الوجه واحمرار الجلد".

Advertisements

في حادثة منفصلة اليوم الأحد، قال الناشط الروسي "ديمتري جودكوف" الذي كان من بين مرشحي المعارضة الذين مُنعوا من الترشح للانتخابات المحلية هذا العام، إنه تم اعتقاله واقتيد إلى مركز شرطة موسكو.

لم ترد وزارة الداخلية الروسية على طلب التعليق على اعتقال "نافالني" و"جودكوف".

جدير بالذكر أن نافالني يعتبر أبرز شخصيات المعارضة في روسيا، وقضى عدة فترات في السجن في السنوات الأخيرة لتنظيمه مظاهرات مناهضة للحكومة.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي بأن اعتقال واحتجاز روسيا لسلاح البحرية في عامي 2012، و2014 كان له دوافع سياسية وانتهك حقوق الإنسان الخاصة به.

