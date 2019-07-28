مسؤول بارز بالحزب الشيوعي الصيني يلتقي بوفد الحزب الشيوعي الفرنسي

التقى هوانغ كونمينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بوفد من الحزب الشيوعي الفرنسي اليوم الأحد. وقال هوانغ، وهو أيضا رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الحزب الشيوعي الصيني يعتز بصداقته التقليدية مع الحزب الشيوعي الصيني. ودعا الطرفين إلى تعزيز الحوارات والتبادلات وإقامة علاقات أوثق. واضاف هوانغ ان الجانب الصينى سيبذل جهودا مشتركة مع الجانب الفرنسى لحماية التعددية ومواجهة التحديات العالمية وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية. وقال فابيان روسيل، سكرتير الصندوق، ورئيس وفد الصندوق، إن الصندوق سيعزز التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني من أجل تطوير أفضل لعلاقات البلدين ومصلحتهما للشعبين.

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