الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الضالع

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد، وفق ما أورد موقع "سبتبمر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر.
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