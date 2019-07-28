الرئيس الروسى يتعهد بتقوية البحرية الروسية

وقال في العرض على نهر نيفا "قواتنا البحرية تضمن بثقة أمن البلاد ومصالحها الوطنية وقادرة على صد أي معتدي."
وقال بوتين في عام 2019، ستستقبل البحرية 15 سفينة وقوارب مقاتلة، وتحديث الطيران البحري وقواتها الساحلية وتحسين البنية التحتية للقواعد البحرية، مضيفًا أن ممارسة الرحلات حول العالم قد تم استعادتها.
وقال الرئيس إن البحرية قدمت إسهامات كبيرة في التطور العلمي للبلاد، واليوم هي من بين أول من يتقن أحدث التقنيات.
وشارك البحارة والسفن والقوارب من مختلف الطبقات، والطيران البحري لأسطول بحر البلطيق في روسيا، والبحر الأسود، وأساطيل المحيط الهادئ الشمالية، وكذلك أسطول بحر قزوين في العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبرغ.
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