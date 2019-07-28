العسكري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع

أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الأحد التزامه بوقف دائم لإطلاق النار في مناطق النزاع وتنفيذ رؤية مشتركة مع الحركات المسلحة حول عملية السلام.

وقال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المركز في بيان "خلال الزيارة التي قام بها إلى جوبا، عقد وفد مركز المجلس العسكري الانتقالي السوداني اجتماعات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان القطاع الشمالي، فصيل عبد العزيز الحلو".

وقال كباشي إن الجانبين اتفقا على وضع رؤية مشتركة لعملية السلام، مشيرًا إلى أن "وفد المجلس العسكري الانتقالي السوداني شدد على وقف دائم لإطلاق النار، في حين تعهدت الحركة بتجديد وقف الأعمال القتالية بعد التشاور مع أعضاء الثورة تحالف الجبهة ".

واكد الجانبان على اهمية السلام واتفقا على فتح المعابر لتوصيل المساعدات للمناطق المتأثرة بالحرب.

كما اختتم نائب رئيس مجلس إدارة المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له يوم الأحد زيارة استغرقت يومين إلى جنوب السودان.