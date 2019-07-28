مبعوث الأمم المتحدة يدعو إلى الحوار لحل التحديات في أرض الصومال

دعا كبير مبعوثي الأمم المتحدة في الصومال اليوم الأحد إلى الحوار للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه منطقة أرض الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وحث جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال الذي قام بزيارة استغرقت يومين إلى هرجيسا عاصمة أرض الصومال، على بذل مزيد من الجهود من قبل الزعماء السياسيين في أرض الصومال لتنظيم الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وقال مبعوث الامم المتحدة في بيان صدر في مقديشو بعد الزيارة "أريد أن أغتنم هذه المناسبة للتأكيد على أهمية بناء قنوات اتصال مفتوحة والحفاظ عليها لحل الخلافات سلميا وبناءة."

وخلال زيارته التي استغرقت يومين، التقى مسؤول الأمم المتحدة برئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي وكبار أعضاء حكومته، فضلًا عن القيادات النسائية والمستفيدات من برامج الأمم المتحدة.

وأكد سوان إن جزء من سبب وجودي هنا هو المساعدة في تعزيز تعاوننا فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية والتنمية الاقتصادية وبناء القدرات للحكم المحلي وتقديم الخدمات.

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وقال: إنه مسرور لرؤية بعض المشاريع التي تساعد اللاجئين وأفراد المجتمع على حد سواء أثناء اكتسابهم مهارات لدعم أنفسهم وعائلاتهم.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن "المجتمعات التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء تقدم بالفعل مساهمة كبيرة لهذه المجموعات، وهذه البرامج لا تزود اللاجئين بالمهارات الأساسية فحسب، بل تفيد المجتمع الأوسع".

وتعتبر أرض الصومال لها حكومتها وجيشها الخاص، وتطبع عملتها الخاصة.