هجوم مشترك بين الاتحاد الإفريقي والصومالي يقتل 3 مسلحين من حركة الشباب

أكد مسؤول أن الجيش الوطني الصومالي، بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي، قتل اليوم الأحد ثلاثة متطرفين من حركة الشباب في حيران بوسط الصومال.

وقال محمد علي محمد نائب حاكم بلدة جلا الاقسي المسؤول عن الأمن "كنا سنقوم بعملية في المنطقة عندما اعترضنا المسلحون لكن قواتنا تغلبت عليهم وقتلت ثلاثة من المسلحين."

وقال ان الاشتباكات اندلعت في جالا لاقسي بعد أن نصب المسلحون كمينا لقافلة تحمل قوات صومالية وقوات الاتحاد الافريقي.

وقال محمد إن القوات المتحالفة عثرت أيضًا على أسلحة من المسلحين.

وقال شهود ان الاشتباكات كانت عنيفة.

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وقال حمدي علي، أحد السكان، لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف: "سيارة تابعة للخدمة العامة كان على متنها مسلحون من حركة الشباب نصبت كمينا للقوات الحكومية التي كانت تسير على الطريق. وقريبا تبادل الجانبان إطلاق نار كثيف مما تسبب في حالة من الذعر في المنطقة".

وفي 20 يوليو، قتلت القوات الصومالية ثلاثة مسلحين من حركة الشباب، وأسروا آخر على قيد الحياة في عملية أخرى في أودينلي، وهي بلدة في منطقة باي الجنوبية.

كما كثفت القوات عملياتها ضد المسلحين في وسط وجنوب الصومال، لكن حركة الشباب ما زالت تسيطر على المناطق الريفية في المناطق، حيث تقوم بالكمائن وزرع الألغام الأرضية.

وعلق الشباب أيضًا على هجوم الأحد، قائلًا إنهم قتلوا عددًا من القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي.