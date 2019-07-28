إسرائيل تختبر منظومة "أرو-3" للصواريخ الدفاعية الباليستية في الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأحد، إن بلاده نجحت في اختبار منظومة " أرو-3 " للصواريخ الدفاعية الباليستية في ولاية ألاسكا الأمريكية، ووصف ذلك بأنه إنجاز كبير وتحذير لإيران في ذات الوقت.

وأضاف نتنياهو، الذي يتولى أيضا وزارة الدفاع : "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ (أرو- 3)، وأجريت تلك الاختبارات في ولاية ألاسكا الأمريكية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

وتوصف منظومة "أرو-3"، التي شاركت في تصنيعها شركة بوينغ، بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال نتنياهو : "نجحت هذه الاختبارات على نحو يفوق الخيال، اعترض (أرو-3) بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية على ارتفاع وسرعة لم نعرف مثلهما بعد. كان الأداء مثاليا وأصاب الهدف تماما في كل مرة".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "لديها قدرات حاليا للتحرك في مواجهة الصواريخ الباليستية التي تُطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر" واصفا نجاح الاختبار بأنه "إنجاز عظيم لأمن إسرائيل".