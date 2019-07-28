الشركات الصينية تتقدم في شراء للمنتجات الزراعية الأمريكية

ذكرت مصادر رسمية اليوم الأحد أنه تم شحن ملايين الأطنان من فول الصويا الأمريكي إلى الصين في أحدث تقدم في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية من قبل الشركات الصينية بعد اجتماع في يونيو بين رئيسي الدولتين في أوساكا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الإدارة الأمريكية إعفاء الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 110 بنود من المنتجات الصناعية الصينية، وأعربت عن رغبتها في حث الشركات الأمريكية على مواصلة توفير الإمدادات للشركات الصينية ذات الصلة.

وأظهرت هذه استعداد الجانبين لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا، وفقا لمصادر من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة.

ومنذ 19 يوليو، استفسرت بعض الشركات الصينية مع الموردين الأمريكيين عن المشتريات الجديدة للمنتجات الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا والقطن ولحم الخنزير والذرة الرفيعة. حاليا، تم إجراء مجموعة من الصفقات تمشيا مع ظروف السوق.

كما تقدمت الشركات الصينية المعنية بطلب رفع التعريفات الإضافية على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية، وستتولى لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة طلباتها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.

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وستواصل الشركات الصينية تقديم استفسارات بناءً على طلب السوق المحلي حول شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا والقطن ولحم الخنزير والذرة الرفيعة والقمح والذرة ومنتجات الألبان.

كما أنه من المتوقع إبرام صفقات إضافية طالما أن المنتجات الأمريكية بأسعار معقولة وذات جودة عالية.

وذكرت مصادر من الإدارات الحكومية الصينية ذات الصلة أنه يتعين على الجانب الأمريكي اتخاذ تدابير ملموسة للوفاء بوعوده وخلق ظروف مواتية للمشاورات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.