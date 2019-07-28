مقتل فرد و جرح 11 آخرين إثر إطلاق النار في مدينة نيويورك

ووقع الحادث خلال حدث كبير في الهواء الطلق في حديقة محلية في حوالي الساعة 11 مساء. (0300 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).
كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن متحدث باسم شرطة نيويورك اليوم الأحد توفي رجل يبلغ من العمر 38 عامًا عند وصوله إلى المستشفى بينما كان العديد من الأشخاص في حالة حرجة.
ولم يتم القبض على أي افراد من قبل افراد الشرطة.
وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو اليوم الأحد إن إطلاق النار "حطم حدثًا هادئًا في حي".
وقال "سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذا المجتمع آمنا وننطلق من شوارعنا".
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