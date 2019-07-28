هاجم المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، أمير دويلة قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "تميم المحلوب هو مول الإرهاب في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ودول العالم الأخرى". وأضاف: "هو وضع يده بيد العجم هو حاول أن يدول الحرمين وهو بعيد عن شواربه هو حاول أن يجيش العالم ضد المملكة بأمواله القذرة من غسيل الأموال وتجارة المخدرات سيسقط حكم تميم قريبا شاء من شاء وأبى من أبى".

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي: تميم مول الإرهاب باليمن والمنطقة.. وسيسقط حكمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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