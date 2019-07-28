هجوم على مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

استهدف انفجار مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، في إطار هجوم لا يزال مستمراً الأحد، أدى إلى سقوط 13 جريحاً على الأقل.
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: "قرابة الساعة 16,40 مساء، وقع أول انفجار قرب المكتب ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب".
وصالح ينتمي إلى حزب "روند سبز" وعمل سابقاً رئيساً لجهاز الاستخبارات في البلاد.
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