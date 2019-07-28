فيسبوك تكشف عن مزايا جديدة.. تعرف عليها

تعمل شركة فيسبوك على ترحيل الألعاب الفورية، مثل Space Invaders، من تطبيق ماسنجر إلى علامة تبويب Facebook Gaming، بحسب موقع mspoweruser الأمريكي.
وسوف يحدث الانتقال قريبا، حيث قال "ليو أولب" المدير العالمي لشراكات الألعاب، ما يلي في منشور بالمدونة:
لضمان الانتقال السلس، سيستمر اللاعبون فى ماسنجر فى الوصول إلى الألعاب من خلال تحديثات سلاسل الرسائل ومواقع الدردشة، بينما يتحول تطبيق اللعبة نفسه إلى منصة فيس بوك الرئيسية.
ومن المفترض أن الغرض من التغيير هو "إلغاء التشوش" في التطبيق الذي تم تحديثه مؤخرًا، ومع ذلك، فيبدو أن هذا طريقة جديدة من فيس بوك لمنع المستخدمين من تعطيل حساباتهم على المنصة للحصول على أكبر قدر من المستخدمين النشطين
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