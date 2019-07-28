مقادير خضار مشوية متبلة - الباذنجان : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع شرائح) - الكوسا : 2 حبة (مقطعة دوائر) - الفلفل الأصفر : 1 حبة (مقطع شرائح طولية) - البصل : 1 حبة (مقطع شرائح) - الهليون : كوب (مقطع) - الطماطم الكرزية : كوب - زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة - الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مهروس ناعم) Advertisements - فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - ملح : نصف ملعقة صغيرة - عصير الليمون : ملعقة كبيرة - دبس الرمان : ملعقة صغيرة طريقة تحضير خضار مشوية متبلة 1. اخلطي الزيت مع عصير الليمون والملح والفلفل والثوم ودبس الرمان في طبق. 2. أضيفي الخضار المقطعة للطبق وغطيه واتركيه لمدة ساعة. 3. سخني الشواية ووزعي الخضار عليها واشويها من كل الجهات ثم انقليها للطبق. 4. وزعي فوق الخضار المشوية صلصة النقع وقدميها دافئة.

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