الكوميديان اسعد بوسلطان يستعد لتقديم أول عمل سينمائي

يستعد الفنان الإماراتي الكوميدي اسعد بوسلطان، لخوض تجربة التمثيل في فيلم سينمائي لأول مرة، وذلك من خلال فيلم من إنتاج اماراتي جديد، يتم البدء في تصويره عقب عيد الأضحي المقبل.

وقال اسعد بوسلطان في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفيلم الجديد سوفي يحمل طابعاً كوميدياً، رافضاً الكشف عن اسم الفيلم ومؤكداً أن تفاصيل الفيلم بالكامل وخاصة أسماء الأبطال المشاركين فيه سوف يعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي قريباً.

يذكر أن اسعد بوسلطان بدأ في تجربة التمثيل من خلال مسلسل تليفزيوني سوف يتم عرضه في رمضان 2020، إضافة الي أن شهرته ازدادت من خلال عدة اسكتشات كوميدية قدمها علي صفحته وصلت الي ٣ مليون متابع عربي وهو ما دفع قناة أبو ظبي للتعاقد معه من قبل.