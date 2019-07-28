حساب واحد بأرقامك متعددة.. أبرز مزايا "واتسآب" الجديدة

يطلق تطبيق "واتس آب" ميزة حساب واحد بأرقام متعددة قريبا، حيث تعد هذه الميزة من أبرز مزايا التطبيق الجديدة، وفقا لموقع "دابليو أيه بيتا إنفو" الإلكترونى.

كما تعمل "واتس آب" حاليا على تطوير ميزة تسمح باستخدام نظام متعدد منصات التشغيل من أجل ضمان أن مستخدميها يمكنهم استخدام الخدمة على أجهزة متعددة دون أى مشاكل.

وستسمح "واتس آب" باستخدام الحساب نفسه ومشاركة سجل الدردشة على الأجهزة المحمولة المعتمدة على نظامى تشغيل "IOS و"أندرويد"، فضلا عن السماح باستخدام المنصات المتعددة، مشيرا إلى أن "واتس آب" تعمل على تحسين نظام تشفير بيانات الدردشة على المنصة على أجهزة متعددة.

كما ستسمح منصة واتساب، لمستخدمى منصتى "أندرويد" و"آى أوه إس" بتحرير ملفات الوسائط من داخل نافذة الدردشة.