فيتنام تضبط 125 كيلوجرام من قرون وحيد القرن وسبع جثث للنمور

وقالت ادارة الجمارك في بيان ان قرون وحيد القرن اكتشفت في وقت سابق هذا الاسبوع في مطار نوي باي في هانوي في شحنة وصلت على متن شركة طيران الاتحاد.
وبشكل منفصل، اعتقلت الشرطة في فيتنام في وقت سابق من هذا الأسبوع ثلاثة رجال لنقلهم سبع جثث نمر متجمد من لاوس إلى هانوي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.
يأتي ذلك بعد أن قالت السلطات في سنغافورة الأسبوع الماضي إنها استولت على رقم قياسي يبلغ 8.8 طن من العاج متجه إلى فيتنام جاء من حوالي 300 فيل أفريقي.
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