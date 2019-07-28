التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : اقتصاد 0 مشاهدة يعتزم اتحاد أصحاب العمل تسليم مذكرة إلى هيئة الموانئ البحرية لمراجعة زيادة الرسوم بالميناء. Advertisements ونفذت هيئة الموانئ البحرية زيادة جديدة في الرسوم بالموانئ من (23) يورو إلى (51) يورو. ووصف أمين السياسات بالاتحاد سمير قاسم في حديثه بحسب صحيفة(السوداني) الزيادة في الرسوم بالموانئ بغير المبررة، وحذر من انعكاسها على ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم بالميناء بلغت ١١٠%، وقال إن هيئة الموانئ فرضت سياسة الأمر الواقع على طالبي الخدمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر زيادة كبيرة في الرسوم بالميناء بلغت ١١٠% ومخاوف من تأثيرها على سعر السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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