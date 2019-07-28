الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الوساطة تدعو اللجان الفنية لمناقشة “الوثيقة الدستورية”

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-يوليو-2019

13 مشاهدة

الوساطة تدعو اللجان الفنية لمناقشة “الوثيقة الدستورية”

قالت مصادر في قوي الحرية والتغيير أن الوساطة الافريقية قدمت دعوة الي اللجان الفنية المشتركة من الجانبين قوي التغيير والمجلس لحضور جلسة مباحثات ستناقش الوثيقة الدستورية مساء الاحد بفندق كورنثيا،وتوقعت انعقاد المفاوضات المباشرة الثلاثاء المقبل.

 

وأنخرطت التنسيقية العليا لقوي الحرية والتغيير في اجتماع حاليا لبحث الرؤية النهائية للتفاوض حول الوثيقة الدستورية.

 

Advertisements

وتتضمن الوثيقة بحسب الشروق – صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

 

وينتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

 

ووقع الطرفان على وثيقة الاتفاق السياسي في السابع عشر من الشهر الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوساطة تدعو اللجان الفنية لمناقشة “الوثيقة الدستورية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا