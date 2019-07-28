الوساطة تدعو اللجان الفنية لمناقشة “الوثيقة الدستورية”

قالت مصادر في قوي الحرية والتغيير أن الوساطة الافريقية قدمت دعوة الي اللجان الفنية المشتركة من الجانبين قوي التغيير والمجلس لحضور جلسة مباحثات ستناقش الوثيقة الدستورية مساء الاحد بفندق كورنثيا،وتوقعت انعقاد المفاوضات المباشرة الثلاثاء المقبل.

وأنخرطت التنسيقية العليا لقوي الحرية والتغيير في اجتماع حاليا لبحث الرؤية النهائية للتفاوض حول الوثيقة الدستورية.

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وتتضمن الوثيقة بحسب الشروق – صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وينتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

ووقع الطرفان على وثيقة الاتفاق السياسي في السابع عشر من الشهر الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)