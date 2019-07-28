قيادي بالحرية والتغيير يصف تقرير النيابة حول فض الإعتصام بـ”السقوط الأخلاقي”

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قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين والقيادي في قوى الحرية والتغيير إسماعيل التاج في ندوة في الكسمبر بولاية الجزيرة السبت (27 يوليو 2019م): “إن تقرير لجنة التحقيق حول فض الاعتصام فضيحة، وعلى كل من شارك فيه الخجل منه”.

وطالب التاج بحسب صحيفة التحرير – من شاركوا فيه التخفي والبحث عن ملاذ آمن من هذه الفضيحة، وقال إن تشكيل هذه اللجنة كان فيه خطأ منهجي، ولكن ثبت أن هناك خللاً أخلاقياً”، وطالب بمحاكمة من شاركوا في إعداد التقرير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)