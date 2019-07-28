التاريخ: 28-يوليو-2019
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قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين والقيادي في قوى الحرية والتغيير إسماعيل التاج في ندوة في الكسمبر بولاية الجزيرة السبت (27 يوليو 2019م): “إن تقرير لجنة التحقيق حول فض الاعتصام فضيحة، وعلى كل من شارك فيه الخجل منه”.
وطالب التاج بحسب صحيفة التحرير – من شاركوا فيه التخفي والبحث عن ملاذ آمن من هذه الفضيحة، وقال إن تشكيل هذه اللجنة كان فيه خطأ منهجي، ولكن ثبت أن هناك خللاً أخلاقياً”، وطالب بمحاكمة من شاركوا في إعداد التقرير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحرية والتغيير يصف تقرير النيابة حول فض الإعتصام بـ”السقوط الأخلاقي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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