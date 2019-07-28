المجلس العسكري يكشف حقيقة غياب “الحلو” عن لقاء جوبا

قال المجلس العسكري الانتقالي، إن المرض منع قائد الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، من اللقاء الذي انعقد في جوبا السبت مع وفد المجلس بقيادة نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفد من حركته.

وعاد إلى الخرطوم، صباح الأحد، الفريق أول دقلو والوفد المرافق له من جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بعد زيارة استغرقت يومين بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت.

واستقبل دقلو بمطار الخرطوم الدولي اللواء ركن إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من قادة المجلس العسكري.

وأكد رئیس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية عقب عودة الوفد، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح المسجونين سياسياً من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لايصال المساعدات الإنسانية في الأراضي المتضررة من الحرب.

Advertisements

وأضاف كباشي أن اللقاء مع الحركات المسلحة (حركتي مالك عقار وعبدالعزيز الحلو) كان إيجابياً ومثمراً، حيث شددت الأطراف على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لملء الفراغ الدستوري بالسودان.

وأشار إلى أن سلفاكير راعي المفاوضات بالسودان، شدد خلال اللقاءات على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاستقرار السياسي بالسودان، خاصة وأن الدولتين تربطهما علاقات تاريخية وأزلية مشتركة وتبادل مصالح.

وعزا كباشي بحسب شبكة الشروق – عدم مشاركة عبدالعزيز الحلو في مفاوضات جوبا لسبب مرضه، وأوضح أنهم التمسوا جدية الحركات المسلحة في الوصول إلى سلام واستقرار في السودان خاصة بعد تأكيدهم لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار الدائم.

وأشار إلى أن كل الأطراف أمنت على رعاية الرئيس سلفاكير للعملية السلمية واهتمامه بقضايا السلام والاستقرار بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)