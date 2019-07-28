وفاة أول حاج سوداني بمكة المكرمة

أعلن مكتب شؤون حجاج السودان، يوم الأحد، عن وفاة أول حاج يوم السبت بمكة المكرمة إثر علة لم تمهله طويلاً. والمتوفي هو الحاج عبدالجبار عبدالمولى خميس عبدالله، أحد حجاج محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور.

وقال منسق البعثة الطبية بمكة المكرمة د.خليل محمد إبراهيم، بحسب الشروق – إن الوفاة كانت طبيعية بعد أن أدى الحاج المتوفي مناسك العمرة، متمتعاً بها إلى الحج.

ولفت إلى اكتمال كل الإجراءات المتعلقة بالدفن، حيث تمت مراسم الدفن فجر الأحد بمقابر (شرائع الشهداء) بمكة المكرمة بحضور أعضاء البعثة السودانية.

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من جهة ثانية، باشرت بعثة ولاية الخرطوم الترتيبات والإجراءات الإدارية لتوفير الوجبات لإطعام حجاج الولاية بالفنادق المختلفة.

وأوضح مسؤول الإطعام بالبعثة أسامه محمد صديق أن البعثة باشرت العمل فور وصولها إلى مكة المكرمة بالتنسيق مع الوحدات المختلفة باستلام صالات الإطعام بالفنادق المختلفة.

وأوضح أنه تمت زيارة المطابخ الرئيسة للشركات المتعاقد معها للتأكد من جاهزية الشركات، وأن جميع المواد الغذائية سلمت بمستودعات المطابخ والفنادق وجاهزية عمال تقديم الوجبات والنظافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)